Испания сняла все ковидные ограничения для туристов

Пятница, 21 Октябрь 2022 Испания

Испания сняла все ковидные ограничения для туристов

Все туристы с 21 октября смогут приезжать в Испанию без результатов ПЦР-тестов.

Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов на коронавирус для въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Информация об этом опубликована в официальном вестнике.

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