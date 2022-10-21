Испания сняла все ковидные ограничения для туристов

Испания с 21 октября отменяет правило о предоставлении ПЦР-теста на ковид для въезда в страну граждан из государств за пределами Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов на коронавирус для въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Информация об этом опубликована в официальном вестнике.