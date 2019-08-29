Испания: снявшая Лопеса без майки фанатка подверглась критике
В перерыве матча первого круга Открытого чемпионата США - US Open произошел необычный инцидент.
Во время паузы во встрече испанца Фелисьяно Лопеса и 26-го сеяного соревнований американца Тейлора Фритца, представитель Испании решил сменить футболку. Одна из болельщиц, сидящих неподалеку, заметила это и начала фотографировать теннисиста на телефон, который она быстро достала из сумочки.
Несмотря на попытку женщины сделать это незаметно, ее засекли камеры трансляционной камеры. Видео инцидента быстро разошлось по сети. Женская часть аудитории поддержала болельщицу, отметив, что поступила бы также. Однако мужчины не оценили такого поступка, пишет gazeta.ru.
«Отвратительно. Он же не объект. Представьте, если бы мужчина фотографировал Шарапову», — написал один из пользователей сети.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.