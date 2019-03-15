Испания: со здания мэрии Барселоны ночью сняли желтую ленту

Пятница, 15 Март 2019 Испания Испания

Испания: со здания мэрии Барселоны ночью сняли желтую ленту

В ночь со среды на четверг группа активистов сняла с фасада мэрии Барселоны плакат с изображением желтой ленты, которая представляет собой знак поддержки каталонских политических заключенных.

До этого Центральный избирательный совет установил срок до 13 марта, чтобы символиеские изображения были убраны, однако и каталонское правительство и мэрия Барселоны решили проигнорировать это требование.

На странице группировки Los de Artos в Twitter появилось видео, на котором запечатлено, как шесть человек в масках снимают с помощью длинной палки плакат с желтой лентой, который висел на балконе над центральным входом в мэрию.

Публикация сопровождается комментарием:  «Ни Ким Торра, ни женералитат не выполняют требования Центрального избирательного совета, но это делает сопротивление». Позже группа опубликовала еще одну запись, на которой видно, как три агента городской гвардии отбирают плакат у активистов, пишет noticia.ru.

Сотрудники полиции установили личность пятерых участников акции. Группа предприняла попытку повторить акцию у здания Дворца правительства Каталонии, однако она не увенчалась успехом.

Муниципальные власти заявили, что не получали каких-либо предписаний со стороны Центрального избирательного совета по поводу желтых лент.

Председатель правительства Каталонии Ким Торра в среду, 13 марта, заявил, что желтая лента останется на фасаде здания, а также направил в Совет официальное послание с призывом пересмотреть решение.

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