Испания: собаки помогают при лечении алкоголизма

Глава отдела психологии доктор Габриэль Рубио подчеркнул, что целью программы с участием собак было усилить мотивацию пациентов и помочь им в осознании и преодолении своего заболевания.

Например, в одном из занятий курса животные пробегают мимо шести чашек с едой, чтобы в финале получить вкусное вознаграждение – такой образец стойкости не может не вдохновлять! При этом каждая чашка с едой содержит еще и письменную рекомендацию для человека, в которой описано, каких ситуаций ему стоит избегать (семейные ссоры, токсичные взаимоотношения и т.д.). Доктор Рубио подчеркивает, что в первые месяцы лечения особенно важно избегать негативных стимулов.

По признанию самих пациентов, собаки помогают им понять, что можно концентрироваться на иных стимулах, нежели алкоголь и те, что провоцируют тревожность и депрессию. Для собак главная цель – получить вкусное угощение, для людей – хорошо себя чувствовать в трезвом состоянии и на этом пути избегать всего, что отвлекает от главной цели, пишет espanarusa.com.

Собаки, отобранные для проекта и специальным образом надрессированные, посещают клинику раз в неделю и принимают участие в лечении пациентов наравне с психологами и писихиатрами. Этот практический эксперимент был начат в октябре прошлого года, и с тех пор пациенты воздерживались от алкоголя и достигли улучшения своего психологического состояния.

Теперь больница планирует увеличить число участников исследовательского проекта до 90 человек, из которых 45 будут работать с собаками, а 45 без, чтобы можно было сравнить результаты лечения.