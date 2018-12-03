Испания собирается вернуть эмигрантов на родину

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания собирается вернуть эмигрантов на родину

Испанское правительство разрабатывает план по привлечению испанцев, уехавших из страны по экономическим причинам.

В настоящее время за пределами Испании проживают около 2,5 млн испанцев, из которых около миллиона покинули страну во время кризиса.

Как сообщили в Секретариате по вопросам миграции, одно из основных предложений заключается в том, чтобы свести работодателей и соискателей. Так, например, рассматривается возможность создания электронной платформы для поиска работы, которая была бы ориентирована на испанцев за рубежом.

В Секретариате добавили, что испанское правительство должно взять на себя ответственность по возвращению специалистов, которые эмигрировали во время массового оттока рабочей силы. В госоргане добавили, что «утечка мозгов» в первую очередь затронула молодых людей, которые не могли найти работу по специальности, пишет noticia.ru.

С 2009 года испанская диаспора за рубежом выросла на 950 тысяч человек, или на 64,5%. К ней также относятся выходцы из латиноамериканских стран, которые получили в свое время испанское гражданство, а в последние годы вернулись на родину. В период с 2009 по 2017 год значительная часть испанских эмигрантов осела в Германии и Великобритании, где число зарегистрированных испанцев выросло на 98,6% и 121%, соответственно. С учетом этих данных, было решено провести в ноябре в Берлине и Лондоне мероприятия для трудовых эмигрантов из Испании, на которых планируется проанализировать разные случаи и обсудить предложения, которые могут быть внесены в план.   

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