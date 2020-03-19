Испания: собственное тело оказалось привлекательнее со стороны

Испанские психологи выяснили, что женщины склонны лучше относиться к своему телу, если смотрят на него со стороны. Благодаря этому для борьбы с анорексией и другими расстройствами пищевого поведения можно использовать виртуальной реальность, пишут ученые в научном журнале Frontiers in Robotics and AI.

"Когда участницы опытов смогли посмотреть на свое тело с точки зрения другого человека, оно казалось им более привлекательным, чем тогда, когда они смотрели на себя обычным образом. Мы предполагаем, что эта методика будет особенно эффективна для того, чтобы улучшить самооценку у пациенток, которые страдают от расстройств приема пищи", – объяснила Солен Нойрет, психолог из Барселонского университета (Испания) и один из авторов работы.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), булимия и анорексия чаще всего поражают женщин. Как правило, эти синдромы затрагивают 1–2% из них. Страдающие от этих психических расстройств долго голодают, а затем съедают большие количества еды и испытывают приступы рвоты, пишет ТАСС.

Во многих случаях из-за анорексии и булимии появляются более серьезные осложнения, около 4% носительниц этих болезней подобные осложнения приводят к смерти. За последние два десятилетия психологи и медики выработали несколько видов терапии, большая часть которых малоэффективны.

Изучая то, как люди оценивают точные виртуальные копии своего собственного тела и сравнивают их с тем, как идеально выглядят мужчины и женщины, Нойрет и ее коллеги выяснили, что для борьбы с анорексией и булимией можно использовать виртуальную реальность.