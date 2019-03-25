Испания сохранит перевод на летнее и зимнее время

Об этом напомнили в Совете Министров Испании, сообщив также, что был изучен доклад комиссии экспертов по целесообразности перехода на зимнее и летнее время. Министр образования Изабель Селаа заявила, что по результатам исследования каких-либо изменений, связанных с часовым поясом, не планируется. Она отметила, что Испания на протяжении 30 лет живет по одному часовому поясу, а на протяжении 45 лет практикует переход на зимнее время.

По словам Селиаа, спустя несколько месяцев исследований, экспертная комиссия не смогла прийти к какому-либо убедительному заключению по поводу отказа от перевода часов. Она добавила, что отмена повлечет за собой значительные последствия экономического и культурного характера, пишет noticia.ru.

В правительстве также сообщили, что в конце октября 2019 года часы вновь будут переведены назад. Практика сохранится по меньшей мере до 2021 года, когда планируется провести новое исследование. Селиаа добавила, что на европейском уровне эксперты также не смогли прийти к однозначному выводу по этому вопросу.