Испания: сокровища Архива Арагонской короны

Главные сокровища Архива Арагонской короны, как, например, договор между королевской четой Фернандо II и Изабеллой I и Христофором Колумбом, заключенный до его первого путешествия в Индию, выставлены в Барселоне в рамках ретроспективной экспозиции «Семь веков. Архив Арагонской короны. 1318-2018».

Директор центра Карлос Лопес объяснил на встрече с журналистами, что посетители теперь могут увидеть, как за 700 лет изменился архив, который по указу короля Хайме II Справедливого был создан в Барселоне в 1318 году, в зале, прилегающем к часовне Санта Агеда, пишет espanarusa.com.

До октября следующего года выставка, которую спонсирует Министерство культуры и спорта, представит публике многие документы, ранее никогда не демонстрировавшиеся, среди них Liber feudorum maior и Требник монастыря Сант-Кугат-дель-Вальес.

Будут представлены и еще два документа, включенные в программу ЮНЕСКО «Память мира»: фрагмент книги об Апокалипсисе монаха Беато де Лиебана, созданной им в XII веке, и Codex Calixtinus – путеводитель для паломников в Сантьяго-де-Компостела, который был написан монахом Риполем в 1173 году.

Самый старинный документ, который хранится в архиве, это договор 889 года о продаже земли на берегу реки Льобрегат графу Барселоны Вифреду и его жене Винидильде.

Еще один документ, созданный ранее самого архива, издан в 1137 году и сообщает подданным короля Рамиро II Арагонского о династической связи его дочери Петронилы с графом Барселоны.

Внимание всех, кто любит историю, привлекут «Договор Агеды», который в 1281 году обозначил новые границы между королевствами Арагона и Кастильи, и сборник документов, посвященных феодальным отношениям между графами Барселоны и королями Арагона и их вассалами в эпоху позднего средневековья.

Карлос Лопес продемонстрировал присутствующим и редкую коллекцию арабских писем, а также открытки, написанные поэтом Хасинтом Вердагером. А один из самых недавних документов, что хранится в архиве, это первый архитектурный план Антони Гауди, созданный в 1878 году.

Карлос Лопес заявил, что организация, занимающаяся консервацией документов, не прекращала свою работу в Готическом квартале на протяжении 700 лет и является одной из самых старейших в Барселоне среди светских учреждений, а ежегодное число визитов во дворик архива, который находится между собором и площадью дель Рей, превышет один миллион.

Карлос Лопес коснулся и политической ситуации, которая оказывает давление на архив Арагонской короны. По мнению эрудита, чиновника Министерства культуры, историческое наследие должно мотивировать испанцев к единодушию и согласию, а не к воинственным распрям, ведь архив поддерживают правительства Каталонии, Арагона, Валенсии и Балеарских островов и известные историографы.