Испания: состояние наследников Франко оценили в 102,5 млн евро

Семь внуков Франко, которых родила его единственная дочь Кармен Франко, контролируют сеть из 22-х компаний, общая стоимость которых оценивается в 102,5 млн евро. Также известно, что внуки Франко владеют огромным портфелем недвижимости, пишет espanarusa.com.

Семья также имеет долю в 17% в компании «Dulcinea Nutrition S. L.», которая поставляет продукты питания в резиденцию испанского правительства - La Moncloa. Несмотря на то, что в период с 2016 по 2019 год государственные учреждения принесли компании более 3 млн евро, сотрудникам предприятия «Dulcinea Nutrition S. L.» длительное время не выплачивали зарплату, что привело к забастовкам. Также известно, что Министерство обороны, Высший совет по научным исследования (CSIC), Министерство труда и некоторые правительственные организации в Малаге также пользуются услугами этой компании.

Многих испанцев волнует вопрос, как Франсиско Франко, который зарабатывал на своём посту всего 300 евро (50 000 песет) в год, мог сколотить такое состояние? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо отправиться в самое сердце Мадрида, а точнее в дом №8 на улице Hermanos Bécquer в престижном районе Саламанки. Это роскошное здание имеет семь этажей и площадь в 4800 м². Эта жемчужина в короне из недвижимости семейства Франко оценивается в 50 млн евро. Также самый старший внук диктатора, Франсиско Франко Мартинес Бордью, владеет пакетами акций в международных компаниях, который ежегодно приносят ему огромную прибыль.

Однако, по словам управляющего делами недвижимости клана Франко, Луиса Фелипе Утрера, такое огромное наследство, скорее, принадлежало не самому диктатору, а его жене, Кармен Поло. «Семья Поло была безумно богата», — говорит Утрера. Также он описывает Франко как «высоконравственного человека, которого вряд ли можно заподозрить в жадности и коррупции».