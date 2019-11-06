Испания: сотрудникам Zara разрешили не работать в пятницу вечером
У сотрудников текстильного холдинга Inditex с января наступающего года будет новое облегченное расписание.
Во-первых, работники этих магазинов смогут по пятницам уходить домой в 15:00.
Во-вторых, для остальных рабочих дней сотрудникам Inditex разрешат самим выбирать график из двух вариантов: либо с 9:00 до 18:30, либо с 9:30 до 19:00, пишет noticia.ru.
Кроме того, Inditex пообещал своим сотрудникам организовать трансфер до рабочих мест. Это будут специальные автобусы. Также компания разрабатывает собственную корпоративную систему каршеринга.