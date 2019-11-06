Испания: сотрудникам Zara разрешили не работать в пятницу вечером

Среда, 06 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: сотрудникам Zara разрешили не работать в пятницу вечером

У сотрудников текстильного холдинга Inditex с января наступающего года будет новое облегченное расписание.

Во-первых, работники этих магазинов смогут по пятницам уходить домой в 15:00.

Во-вторых, для остальных рабочих дней сотрудникам Inditex разрешат самим выбирать график из двух вариантов: либо с 9:00 до 18:30, либо с 9:30 до 19:00, пишет noticia.ru.

Кроме того, Inditex пообещал своим сотрудникам организовать трансфер до рабочих мест. Это будут специальные автобусы. Также компания разрабатывает собственную корпоративную систему каршеринга.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)