Испания: сотрудники Renfe и Adif организуют забастовку

20 декабря в 23:59 железнодорожное движение будет остановлено на 23 часа. Подобная акция повторится 7 января. Возможны задержки в движении поездов в период с 21 декабря по 7 января включительно, пишет espanarusa.com.

Машинисты требуют улучшений условий труда и снижения количества рабочих часов в неделю до 37,5. Также испанский профсоюз машинистов и помощников машинистов отмечает острую нехватку персонала на железной дороге, ненормированный рабочий график работников пригородных поездов и отсутствие гендерного равенства внутри рабочих коллективов. Женщины составляют только 13% от общего числа работников железной дороги.