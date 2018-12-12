Испания: сотрудники Renfe и Adif организуют забастовку

Среда, 12 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: сотрудники Renfe и Adif организуют забастовку

Сотрудники Renfe и Adif сделали официальное объявление о предстоящей забастовке в период рождественских каникул.

20 декабря в 23:59 железнодорожное движение будет остановлено на 23 часа. Подобная акция повторится 7 января. Возможны задержки в движении поездов в период с 21 декабря по 7 января включительно, пишет espanarusa.com.

Машинисты требуют улучшений условий труда и снижения количества рабочих часов в неделю до 37,5. Также испанский профсоюз машинистов и помощников машинистов отмечает острую нехватку персонала на железной дороге, ненормированный рабочий график работников пригородных поездов и отсутствие гендерного равенства внутри рабочих коллективов. Женщины составляют только 13% от общего числа работников железной дороги.

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