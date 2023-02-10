Испания создает Военную школу киберопераций

Пятница, 10 Февраль 2023 Испания

Испания создает Военную школу киберопераций

Минобороны Испании объявило о создании первой Военной школы киберопераций.

Испания будет иметь элитный военный персонал, специализирующийся как на наступательных, так и на оборонительных операциях в запутанной и приобретающей все более стратегическое значение сети интернет. Противостоять кибератакам и иметь возможность развертывать наступательные действия — задачи новой Военной школы киберопераций, которую правительство создало на основании приказа министра обороны Маргариты Роблес.

Таким образом, вся высококвалифицированная военная подготовка, связанная с кибервойной, которая до сих пор формировалась через индивидуальные курсы по различным предметам, становится унифицированной и приобретает статус специализированной школы.

Министерский приказ о создании Военной школы киберопераций, вступивший в силу в эту среду, является частью Национальной стратегии кибербезопасности, запущенной в 2019 году. В преамбуле приказа говорится: «Безопасность в киберпространстве является приоритетной задачей, гарантирующей национальную безопасность и компетенцию государства по созданию цифрового общества, основанного на доверии».

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