Испания: специалисты установили, как медитация влияет на жизнь человека

Как оказалось, данные практики имеют положительное воздействие на показатели психологического и физического состояния индивида.

При правильном использовании медитации человек способен регулировать уровень самосострадания, определять первостепенные цели и вытеснять мысли, эмоции, переживания, имеющие деструктивную направленность, пишет goroday.ru.

Данные факторы способствуют тому, что человек становится более вовлеченным в собственное существование, помогая переживать позитивный и негативный опыт.