Испания: специалисты установили, как медитация влияет на жизнь человека

Пятница, 21 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: специалисты установили, как медитация влияет на жизнь человека

Специалисты, работающие в Папском Университете Саламанки, рассказали, каким образом медитация влияет на здоровье человека.

Как оказалось, данные практики имеют положительное воздействие на показатели психологического и физического состояния индивида.

При правильном использовании медитации человек способен регулировать уровень самосострадания, определять первостепенные цели и вытеснять мысли, эмоции, переживания, имеющие деструктивную направленность, пишет goroday.ru.

Данные факторы способствуют тому, что человек становится более вовлеченным в собственное существование, помогая переживать позитивный и негативный опыт.   

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