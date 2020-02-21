Испания: специалисты установили, как медитация влияет на жизнь человека
Специалисты, работающие в Папском Университете Саламанки, рассказали, каким образом медитация влияет на здоровье человека.
Как оказалось, данные практики имеют положительное воздействие на показатели психологического и физического состояния индивида.
При правильном использовании медитации человек способен регулировать уровень самосострадания, определять первостепенные цели и вытеснять мысли, эмоции, переживания, имеющие деструктивную направленность, пишет goroday.ru.
Данные факторы способствуют тому, что человек становится более вовлеченным в собственное существование, помогая переживать позитивный и негативный опыт.