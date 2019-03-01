Испания: спектакль на подземной парковке

Ассоциация жителей района Villaverde, расположенного на юге Мадрида, представила в прошлую субботу спектакль с целью поддержания культуры андеграунда.

Сценой, где развернулось действие оперетты о группе людей, которые из-за ряда таинственных обстоятельств были вынуждены искать убежище под землей, стала подземная парковка социально-культурного центра Santa Petronila. Представление получилось необычным не только из-за места его постановки, но и благодаря тематике. В нем рассказывалось о выживании через личные истории главных героев. А еще зрителей восхитил тот факт, что труппа артистов, участвующих в оперетте, состояла из людей четырех национальностей в возрасте от 9 до 70 лет. Экспериментальная музыка, инструменты, созданные из подручных материалов, и добрый юмор стали тремя составляющими успеха оперетты, пишет espanarusa.com.

Создателями культурного представления является проект Chico Trópico, который с 2016 года тесно сотрудничает с Муниципальным советом района Villaverde. Организаторы проекта организовали мобильную студию звукозаписи внутри фургона, на котором объехали все части района, записывая музыкальные способности местных жителей. Именно это стало отправной точкой создания подземной оперетты. Во время записей участники познакомились с цыганским подростком, имеющим врожденный талант игры на перкуссионных инструментах, и нигерийским мальчиком, прекрасно играющим на барабанах, которые вскоре присоединились к созданию представления. Также участие в спектакле принял рэпер Werty и его мама, которая работала на парковке в течение многих лет. История двух пенсионерок, ведущих свою веселую радиопрограмму, не оставила равнодушным ни одного зрителя и убедила всех, что старость – это не повод грустить. Создатели шоу не использовали конкретные сценарии, давая возможность главными героями рассказать собственные истории.

По словам инициаторов проекта, создание этого своеобразного представления не было простой задачей. С октября создатели проекта Chico Trópico организовывали встречи и мастер-классы, на которых жители могли совершенствовать игру на различных инструментах, открыть для себя новые музыкальные направления, узнать детали организационного процесса и поближе познакомиться друг с другом. Именно на этих встречах жители района начали рассказывать о темах, которые их интересовали. Тема выживания проскальзывала во многих жизненных историях и вскоре превратилась в главную сюжетную линию оперетты.

Идея проведения спектакля на подземной парковке возникла случайно. «Мы всегда приезжали на парковку на нашем фургоне, заполненном музыкальными инструментами, и проводили там много времени, обсуждая планы, что, в конечном счете, превратило это место в сцену для нашей оперетты», – рассказывают ребята из проекта Chico Trópico. Создавая шоу под землей, они также акцентировали внимание на культуре андеграунда, противопоставляемой массовой культуре. «Мы находимся в районе, где андеграунд может быть идеальным проявлением наших талантов и превратиться в базовое направление культурного центра», – добавляют они.