Испания: спорткар Carmen заметили на тестах в Барселоне

Среда, 07 Август 2019 Испания Испания

Испания: спорткар Carmen заметили на тестах в Барселоне

Hispano Suiza Cars представила автомобиль Carmen, выпущенный в стиле ретро с современными технологиями.

Новинку видели в Барселоне, когда снималось видео спорткара.

У Carmen в салоне имеется 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, к которому можно подключить смартфон. Кроме того, спорткар оснащен цифровой приборной панелью, а на кузове установлена светодиодная оптика и карбоновые вставки, пишет inforeactor.ru.

Внутри автомобиля два электромотора, общая отдача которых составляет 1 005 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3 секунды, а максимальная скорость — 250 км/ч. Стоимость на ретро-спорткар начинается от 1,7 млн долларов. Hispano Suiza намерен собрать 19 экземпляров Carmen и выпустить их на рынок летом 2020 года.

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