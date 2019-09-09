Испания - среди стран с самым дешёвым алкоголем в Европе

Испания вошла в число стран с самым доступным спиртным.

Каждой стране присваивалось определенное количество баллов, которое следует сравнивать со средним индексом цен - 100. Например, в Финляндии, где самый дорогой алкоголь в Евросоюзе, этот показатель равен 182. В тройку стран с самыми высокими ценами также вошли Ирландия (177) и Швеция (152), пишет noticia.ru.

В Испании этот показатель равен 84, что делает страну одной из самых привлекательных для любителей выпить. А самое дешевое спиртное - в Болгарии и Румынии (по 74 балла).