Испания - среди стран с самым дешёвым алкоголем в Европе

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания - среди стран с самым дешёвым алкоголем в Европе

Европейское статистическое агентство Eurostat проанализировало цены на алкогольную продукцию в странах ЕС.

Испания вошла в число стран с самым доступным спиртным.

Каждой стране присваивалось определенное количество баллов, которое следует сравнивать со средним индексом цен - 100. Например, в Финляндии, где самый дорогой алкоголь в Евросоюзе, этот показатель равен 182. В тройку стран с самыми высокими ценами также вошли Ирландия (177) и Швеция (152), пишет noticia.ru.

В Испании этот показатель равен 84, что делает страну одной из самых привлекательных для любителей выпить. А самое дешевое спиртное - в Болгарии и Румынии (по 74 балла).

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