Испания: средняя стоимость аренды жилья в Барселоне

Средняя стоимость аренды жилья в Барселоне с период с 1 июля по 30 сентября 2019 года перевалила за 1000 евро и составила 1005,79 евро.

Такие данные приводит каталонский департамент жилья (Secretaria d’Habitatge de la Generalitat). Этот показатель вырос на 6% за год и побил рекорд второго квартала 2018 года — 968,89 евро, пишет noticia.ru.

Все районы Барселоны продемонстрировали рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Но большего всего подорожала аренда жилья в районах Сант-Марти (на 9,5%) и Грасиа (7,33%).

За весь 2019 год в Барселоне подписано 50 тысяч договоров на аренду жилья.