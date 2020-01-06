Испания: средняя стоимость аренды жилья в Барселоне

Понедельник, 06 Январь 2020 Испания Испания Испания Недвижимость

Испания: средняя стоимость аренды жилья в Барселоне

Средняя стоимость аренды жилья в Барселоне пробила планку в 1000 евро.

Средняя стоимость аренды жилья в Барселоне с период с 1 июля по 30 сентября 2019 года перевалила за 1000 евро и составила 1005,79 евро.

Такие данные приводит каталонский департамент жилья (Secretaria d’Habitatge de la Generalitat). Этот показатель вырос на 6% за год и побил рекорд второго квартала 2018 года — 968,89 евро, пишет noticia.ru.

Все районы Барселоны продемонстрировали рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Но большего всего подорожала аренда жилья в районах Сант-Марти (на 9,5%) и Грасиа (7,33%).

За весь 2019 год в Барселоне подписано 50 тысяч договоров на аренду жилья.

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