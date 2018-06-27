Испания: средство, предотвращающее приступы рассеянного склероза

Среда, 27 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: средство, предотвращающее приступы рассеянного склероза

Новое лекарство, одобренное Национальной системой здравоохранения Испании, должно облегчить жизнь пациентам с диагнозом «рассеянный склероз».

Для того чтобы предотвратить обострение этого неизлечимого заболевания, достаточно принимать препарат 20 дней в течение двух лет: 10 дней на протяжении первого года и еще 10 дней в течение второго. Как показали клинические испытания, пациенты с этим диагнозом, ранее испытывавшие приступы болезни, которые сопровождались сильными спазмами в мышцах туловища и конечностей, чувствовали себя гораздо лучше после применения данного препарата.

Речь идет о кладрибине, который изначально был предназначен для больных с волосатоклеточным лейкозом, но показал свою высокую эффективность в борьбе с обострениями рассеянного склероза. В течение первой фазы его применения он ликвидирует «вредные» лимфоциты, которые способствуют развитию данного заболевания, а по ходу второй фазы лечения позволяет образовываться «полезным» лимфоцитам, противостоящим этому заболеванию, передает espanarusa.com.

По сути дела, происходит обновление иммунной системы, что по прошествии двух лет помогает избавиться от приступов порядка 80% пациентов, и у 90% болезнь перестает прогрессировать. По окончании курса лечения почти половина больных не нуждается в его повторении, а побочные эффекты в виде усталости и головной боли настолько незначительны, что устраняются без особых усилий.

На данный момент в Испании насчитывается около 50 тысяч человек с таким диагнозом, и каждый год фиксируется порядка 1800 новых случаев этого заболевания, которое поражает женщин в три раза чаще, чем мужчин. Помимо физиологических нарушений оно приводит и к депрессии, которая имеет место почти в половине случаев, а в 25–30% возникает сильное душевное волнение и состояние постоянной тревоги.

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