Испания: стадион «Реала» преобразован в склад медицинского оборудования

Пятница, 27 Март 2020 Испания Испания

Испания: стадион «Реала» преобразован в склад медицинского оборудования

«Реал» предоставит свой стадион «Сантьяго Бернабеу» для хранения медицинского оборудования в период борьбы с эпидемией коронавируса в Испании.

- В сотрудничестве с Высшим спортивным советом стадион «Сантьяго Бернабеу» будет преобразован в помещение, пригодное для хранения пожертвований санитарного оборудования, предназначенного для борьбы с этой пандемией, — говорится в пресс-релизе клуба.

«Реал» будет, в частности, сортировать пожертвования от компаний и ассоциаций в пределах своего стадиона, прежде чем передать их испанским органам здравоохранения, пишет news.sportbox.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)