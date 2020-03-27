Испания: стадион «Реала» преобразован в склад медицинского оборудования

- В сотрудничестве с Высшим спортивным советом стадион «Сантьяго Бернабеу» будет преобразован в помещение, пригодное для хранения пожертвований санитарного оборудования, предназначенного для борьбы с этой пандемией, — говорится в пресс-релизе клуба.

«Реал» будет, в частности, сортировать пожертвования от компаний и ассоциаций в пределах своего стадиона, прежде чем передать их испанским органам здравоохранения, пишет news.sportbox.ru.