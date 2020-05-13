Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Среда, 13 Май 2020 Испания Испания

Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Германия - больше не самая популярная у мигрантов страна.

С января по апрель больше всего запросов на предоставление убежища было подано в Испании (всего 37 471 заявление), при этом по 32% заявок поступило от мигрантов из Колумбии и Венесуэлы. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на соответствующее ведомство Европейского союза.

В Германию же, которая сейчас занимает второе место, чаще всего едут беженцы из Сирии. За Германией в рейтинге востребованных среди мигрантов стран следуют Франция, Греция и Италия.

За первые четыре месяца 2020 года количество ходатайств о предоставлении убежища в странах ЕС, а также Швейцарии и Норвегии, значительно сократилось. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убежища в Европе запросили на 25% человек меньше, пишет noticia.ru.

Вместе с тем специалисты предостерегают, что число беженцев может снова вырасти из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

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