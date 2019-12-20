Испания: станция метро Airbnb в Мадриде

Около 12 500 человек ежедневно проходят через станцию Lavapiés линии 3 метро Мадрида, но ни один из них не заметил, что оригинальное название станции метро было заклеено новой вывеской. Название Airbnb просуществовала там больше недели. Сделала это группа студентов одной из мастерских городского искусства, которые в последний день курса решили выйти на улицы города, чтобы обратить внимание на чрезмерную туристификацию центральных районов Мадрида. В этих районах можно наблюдать картину того, как местное население постепенно вытесняется из этой части города туристами, которые стекаются в арендуемые квартиры, пишет espanarusa.com.

Гильермо де ла Мадрид, создатель проекта Madrid Street Art, в рамках которого он проводит семинары, мероприятия и экскурсии по объектам городского искусства Мадрида, отмечает, что городское искусство в текстовом формате способно освещать актуальные социальные проблемы. «В городском искусстве это движение, соединяющее искусство и активизм, называется артивизм, и в Мадриде оно практикуется уже несколько лет», - рассказывает он. В столице Испании ироническое «переименование» станций было начато в 2006 году, когда несколько групп городских художников давали забавные имена некоторым из них, привлекая внимание к актуальным ситуациям и проблемам.

Руководитель мастерской городского искусства художница Аида Гомес рассказывает, что идея создания станции Airbnb была предложена студентами, которые смело заявляют, что им не нравится во что превратилась площадь Plaza de Lavapiés, которая с открытием нового отеля Ibis стала еще больше привлекать туристов. Она учит студентов тому, что они вправе использовать уличное пространство для реализации своих идей, отражающих социальные проблемы. «Для всех проектов, которые мы проводим, мы используем материалы, которые легко удалить, на случай, если кто-то будет обеспокоен нашим вмешательством», - поясняет художница, обращаясь к тем, кто обвиняет городских художников в вандализме. Одним из последних перфомансов, который она организовала на улицах Мадрида, была прогулка в костюме большого бумажного пакета для покупок, чтобы высмеять чрезмерное потребление в Черную пятницу.

Через неделю работники метрополитена сняли все наклейки со станции метро Lavapiés, но уличные художники планируют провести подобные акции и в других районах, которые страдают от той же проблемы.