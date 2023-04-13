Испания: стартовал эксперимент с 4-дневной рабочей недели

В Валенсии запускают пилотный эксперимент, чтобы проанализировать влияние четырехдневной рабочей недели на здоровье и благосостояние граждан, окружающую среду и экономику, особенно в сфере торговли, туризма и досуга.

Тестирование проводится в течение месяца, используя четыре выходных в понедельник с 10 апреля по 7 мая только на которые приходятся государственные праздники.

Целью этой инициативы, данные которой, как ожидается, будут опубликованы в июле, является определение ее влияния на граждан, а не только на бизнес, финансы или государственное управление, как это было сделано в других странах.

Это не сокращение продолжительности рабочего времени, поскольку годовое вычисление отработанного времени не будет сокращаться. Это не программа сокращения рабочего времени. Это не наш вопрос, это вопрос работодателя, работников и переговоров в этой сфере. Речь идет о тестировании, опыте" в оси инноваций, которая создана для людей,

– сказал мэр Валенсии Хоана Рибо.