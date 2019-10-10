Испания: стиль королевы Летисии – просто, но идеально

В сентябре, на презентации проекта "Femtastica”, Фонда по борьбе с наркоманией в мадридском Экспоцентре Espacio Harley Ventas, королева появилась в наряде, в котором она уже выходила ранее в 2017 году, вызвав многочисленные положительные отклики. Это комбинация двух стильных предметов гардероба: «оверсайз» жилета с V-образным вырезом и узких кожаных брюк, пишет espanarusa.com.

Королева – мастер создания успешных образов из самых простых вещей. Она не боится рисковать и одеваться в вещи средней ценовой линейки. Она также смело обращается к своим уже опробованным ранее подборкам и к любимым цветам, не боясь быть скучной. Черно-белая классика – один из ее фаворитов.

На прошлой неделе Королева уверенно воссоздала понравившийся «лук» весны 2017 года, в котором она встречалась с участниками конкурса Famelab Scientific Monologue. Комплект состоял из леггинсов и белого объёмного жилета. Верхняя часть удачного костюма – вещь от одного из любимых королевой испанского бренда Massimo Dutti, стоимостью 129 евро. Это объёмная двубортная безрукавка из смесовой ткани прямого покроя, которая имеет воротник с лацканами и боковые карманы.

Почти год спустя, в апреле 2018 года, на Конгрессе по редким заболеваниям в Вильянуэва-де-ла-Серена в провинции Бадахос, Летисия демонстрировала универсальность созданного образа, дополнив комплект стильными туфлями (туфли-мюли) на низком каблуке. Если королеве хочется добавить изящности, она «надевает» свой любимый каблук, например черные туфли от Steve Madden с прозрачной полосой на подъёмнике для стабилизации ноги.

Недавно королева триумфально вышла на публику в твидовом платье Zara с вырезом а-ля Megan, стоимостью со скидкой 19,99 евро. В прошлом году серый жилет Zara стал хитом продаж и был раскуплен за сутки.