Испания: столовым рекомендуют снижать количество красного мяса

Правительство мэра Барселоны Ады Колау вместе с Агентством здравоохранения Барселоны выпустило рекомендацию для 411 школ и вузов города по изменению меню. А точнее – рекомендацию уменьшить количество в нем красного мяса (говядины, свинины и баранины) и мясосодержащих продуктов (сосиски, котлеты, гамбургеры), повысив при этом уровень растительного белка. Эти активные действия предпринимаются для улучшения состояния здоровья населения и борьбы с изменением климата, так как производство мясных продуктов провоцирует выделение огромного количества углекислого газа в окружающую среду, пишет espanarusa.com.

Агентство здравоохранения Барселоны контролирует меню всех образовательных центров города. Как государственных, так и частных. При этом на данный момент оно преподносит всю информацию в рекомендательном, а не обязательном виде. Его предложение по составлению более здорового меню состоит в том, чтобы в первых блюдах не содержалось красное мясо. Два дня в неделю его может заменять растительный белок (бобовые), а в остальные дни – белое мясо (курица, индейка или кролик), рыба и яйца.

Советник по здравоохранению Джемма Тарафа и менеджер Агентства здравоохранения Карме Боррелл напомнили, что сокращение потребления мяса в школах города является одной из мер, предусмотренных Барселонской декларацией о чрезвычайной ситуации в области климата. Они отметили, что некоторые школы города уже избегают присутствия красного мяса более одного дня в неделю. Тем не менее исследования Агентства, проведенное в 116 школах, показывает, что 34% школьного меню все еще включает жирное красное мясо два или более раз в неделю. И 90% меню не содержит никаких растительных белков. Карме Боррелл делает акцент на введении средиземноморской диеты, которая основана на пользе фруктов и овощей, а также снижении животного белка. Агентство установило, что 78% детей в возрасте 3-4 лет и 42% подростков в возрасте от 13 до 19 лет употребляет мясо три или более раз в неделю, что эксперты называют чрезмерным.