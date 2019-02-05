Испания: Stradivarius выпустит футболки для Tinder

Вторник, 05 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: Stradivarius выпустит футболки для Tinder

Приложение для знакомств Tinder по случаю Дня Святого Валентина решило объединиться с текстильной корпорацией Inditex.

Бренд Stradivarius выпустит эксклюзивную коллекцию футболок Tinder.

Товары поступят в продажу 4 февраля, за 10 дней до дня всех влюбленных. Они будут доступны как в магазинах Stradivarius, так и на официальном сайте. Цены на тематические футболки пока не называются, но ожидается, что они не будут отличаться от обычных цен на одежду бренда.

Коллекция будет включать три модели с коротким рукавом в двух расцветках: черной и белой. На них будут нанесены принты популярных в приложении сообщений: I'm your right swipe, You looked talled in Tinder или Love me с логотипом Tinder, пишет noticia.ru.

К тому же компании собираются разыграть среди покупателей три поездки в Лондон с посещением специального мероприятия Stradivarius. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше необходимо загрузить в Instagram видео с хэштегом #UnforgettableMatch и рассказать в нем о самом незабываемом знакомстве в Tinder.

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