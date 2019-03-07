Испания - страна ЕС с наибольшим числом жертв терроризма
С 2000 по 2018 год в Испании 268 человек погибли в результате террористических атак.
Это максимальный показатель среди всех стран Евросоюза. Об этом говорится в докладе «Белая и черная книга терроризма в Европе».
Из этих 268 человек 236 были гражданами ЕС. Подавляющее большинство стали жертвами исламских террористов. Однако статистика включает и последние теракты баскской группировки ETA, пишет noticia.ru.
На втором месте этого печального рейтинга - Франция с показателем в 263 жертвы.