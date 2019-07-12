Испания: строительство храма Саграда Фамилия раздражает жителей

Пятница, 12 Июль 2019 Испания Испания

Испания: строительство храма Саграда Фамилия раздражает жителей

Строительство храма Саграда Фамилия в Барселоне опять под угрозой срыва.

На этот раз из-за протеста местных жителей, пишет El Pais.

Около 3 тысяч жителей прилегающих к храму улиц вступили в только что созданную ассоциацию, которая намерена через суд добиваться отмены разрешения на строительство.

Как ранее сообщала noticia.ru, в начале июня власти Барселоны выдали разрешение на дальнейшее строительство Храма Святого семейства. Он должен быть полностью достроен через 7 лет. И на это потребуется 374 млн евро. Этого разрешения Саграда Фамилия ждала 130 лет. И вот теперь строительство снова под вопросом, пишет noticia.ru.

Местные жители говорят, что не хотят «жить на стройке». «Это нас касается напрямую. И поэтому мы обратимся в суд», - обещает представитель ассоциации Сальвадор Барросо.

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