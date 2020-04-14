Испания: студентам предоставляют ноутбуки

Совет студентов университета Севильи (Cadus) распространяет через социальные сети информацию о том, что студенты, нуждающиеся в ноутбуках для участия в онлайн занятиях, могут обратиться в деканат для их получения. Для раздачи подготовлены ноутбуки библиотек нескольких факультетов университета. Студенты смогут забрать их на срок до 3 месяцев до окончания этого учебного семестра. Также планируется оказать помощь тем студентам, которые остались без подключения к высокоскоростному интернету с возможностью просматривать большое количество видеозаписей. Студентам, оказавшимся в уязвимом положении, будут выплачены социальные пособия, пишет espanarusa.com.

В университете Гранады тоже приняли эстафету поддержки студентов. Такие меры в скором времени будут проведены во многих крупных университетах региона Андалусия. Университет Севильи на данный момент зарегистрировал 85 заявок, каждая из которых будет рассмотрена отдельно. Министерство образования передало университетам около 20 000 универсальных карт для доступа в интернет, чтобы все студенты могли без проблем продолжать обучение дистанционно.

После того, как андалузские университеты объявили о том, что в этом учебном семестре все очные занятия будут заменены дистанционными, многие студенты, остававшиеся в студенческих резиденциях, решили разъехаться по домам. В связи с этим местное правительство и Национальная полиция согласовали специальный график, согласно которому студенты могут уехать домой на собственных автомобилях или на общественном транспорте. Во время перемещения, студенты в случае необходимости должны подтвердить легальность своего проезда картой студента.

Однако, поездки в обратном направлении не допускаются. Это относится к студентам, которые уже находятся дома, но хотят приехать на территорию студенческой резиденции, чтобы забрать личные вещи или решить вопросы с документами.

Иностранные студенты, желающие вернуться домой, должны связаться со своим посольством или консульством для выяснения возможности возвращения. В случае возникновения трудностей или вопросов, студентов из других стран в университетах также консультируют проректоры по международной деятельности.