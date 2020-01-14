Испания: студентов будет возить автобус без водителя

Студенты, а также преподаватели и персонал, Автономного университета Мадрида (UAM) станут первыми пассажирами автобуса без водителя, который спроектировали в Испании, пишет noticia.ru.

Автобус уже проходит испытания. Ожидается, что в феврале он начнет отвозить студентов на занятия. Пока что его маршрут пролегает только по кампусу, а это 3,8 километра. Ежедневно здесь перемещаются 30 тысяч человек и более 6 тысяч автомобилей.

Автобус вмещает 12 человек. Половина из них едет сидя, остальные стоят. Автобус на 100% электрический.