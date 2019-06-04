Испания: студенты помогают людям бороться с одиночеством

В рамках программы 21-летний Серхио Коркеро каждую неделю посещает 90-летнего пенсионера Луиса Франсиско Родригеса, живущего по соседству в районе Триана, пишет espanarusa.com.

По его словам, каждый из них, несмотря на огромную разницу в возрасте, получает большое удовольствие от совместных разговоров, обмена мнениями и шутливых споров представителей двух поколений. «Для меня это уже не волонтерство, каждый раз я посещаю его, как своего дедушку. У него отличное чувство юмора, мы много шутим и смеемся», – рассказывает молодой человек. Он присоединился к данной программе три года назад и сразу же нашел общий язык со своим подопечным, вдовцом с большим количеством детей и внуков, которые не так часто имеют возможность приезжать к нему. «Мои дни достаточно однообразны. Я читаю, хожу по магазинам и помогаю соседям чинить бытовую технику, но люди становятся более закрытыми. Из пятидесяти соседей я знаю только троих», – сожалеет самый старый житель жилого комплекса, добавляя, что встречи с молодым Серхио дают ему возможность узнавать много нового о жизни современных молодых людей.

В Андалусии вынужденное одиночество является проблемой, игнорируемой в течение двух десятилетий. По данным статистики, в настоящее время почти каждая третья женщина региона старше 65 лет живет одна. В последнее время проблема стала чаще обсуждаться в органах государственной власти и социальных службах. Благодаря этому Региональный Совет разработал первый всеобъемлющий стратегический план для пожилых людей 2020-2023. Совет стремится создать и развивать центры поддержки, горячую линию для пожилых людей, волонтерские программы, помогающие одиноким людям бороться с вынужденной социальной изоляцией.

На противоположном конце района Триана в квартале La Oliva находится дом, где живет 65-летняя одинокая женщина Роза Морено, в гости к которой каждый вторник заходит Антонио Хосе Родригес, 22-летний студент факультета социальной работы и социологии, чтобы пообщаться и помочь по хозяйству. Гостиная ее квартиры украшена картинами и фотографиями ее мужа и сына, которых больше нет рядом. Однако каждый раз она рассказывает своему помощнику и другу об их совместном прошлом и счастливых моментах. Женщина часто ходит на прогулки со своими подругами, но сильно страдает от одиночества, когда возвращается домой. «Я купила компьютер, чтобы смотреть фотографии, но теперь потихоньку изучаю современные технологии», – смеется она.

В квартале La Oliva, где живет Роза Морено, можно встретить много женщин, которые очень рано овдовели и теперь живут в одиночестве. «Мы нашли много пожилых людей, которые в течение двух лет совсем не выходили из дома. Это часто происходит из-за отсутствия лифта в старых домах. Соседи и родственники помогают им с продуктами, однако это не решают проблему социальной изоляции», – рассказывает координатор программы Solidarios в этом районе, Лола Санчес. Также она добавляет, что одинокие пожилые чаще всего бояться упасть на улице и остаться без помощи. Волонтеры проекта не просто посещают их дома, но и часто выходят вместе с ними на прогулки. Так пожилые люди в одиночку получают поддержку и хорошую компанию.