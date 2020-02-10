Испания: стюардессы Iberia наденут новую униформу

Она была представлена на дефиле в рамках недели высокой моды в Мадриде (Mercedes-Benz Fashion Week).

Униформа разработана каталонским дизайнером Тересой Хелбиг, которая ещё в 2018 году выиграла объявленный Iberia конкурс.

Переоденутся в общей сложности 6500 сотрудников авиакомпании: стюардессы, пилоты, наземные работники, пишет noticia.ru.

«Мы задумали одежду, в которой хотелось бы пройтись по улице и носить её каждый день», - рассказала дизайнер.