Испания: стюардессы Iberia наденут новую униформу

Понедельник, 10 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: стюардессы Iberia наденут новую униформу

В мае работники авиакомпании Iberia получат новую форму.

Она была представлена на дефиле в рамках недели высокой моды в Мадриде (Mercedes-Benz Fashion Week).

Униформа разработана каталонским дизайнером Тересой Хелбиг, которая ещё в 2018 году выиграла объявленный Iberia конкурс.

Переоденутся в общей сложности 6500 сотрудников авиакомпании: стюардессы, пилоты, наземные работники, пишет noticia.ru.

«Мы задумали одежду, в которой хотелось бы пройтись по улице и носить её каждый день», - рассказала дизайнер.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)