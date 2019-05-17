Испания: суд в Мадриде оправдал Шакиру по делу о плагиате
В Мадриде суд принял решение по делу певицы Шакиры.
Гражданин Кубы Ливан Кастельяно Вальдес обвинил Шакира в плагиате. Он утверждал, что в певица заимствовала часть композиции La Bicicleta ("Велосипед") из его песни 22-летней давности - Yo te quiero tanto ("Я тебя так люблю»).
Суд встал на сторону Шакиры, полностью оправдав ее, пишет noticia.ru.
Песня La Bicicleta в исполнении Шакиры и Карлоса Вивеса набрала на Youtube более миллиарда трехсот миллионов просмотров.