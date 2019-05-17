Испания: суд в Мадриде оправдал Шакиру по делу о плагиате

Пятница, 17 Май 2019 Испания Испания

Испания: суд в Мадриде оправдал Шакиру по делу о плагиате

В Мадриде суд принял решение по делу певицы Шакиры.

Гражданин Кубы Ливан Кастельяно Вальдес обвинил Шакира в плагиате. Он утверждал, что в певица заимствовала часть композиции La Bicicleta ("Велосипед") из его песни 22-летней давности - Yo te quiero tanto ("Я тебя так люблю»).

Суд встал на сторону Шакиры, полностью оправдав ее, пишет noticia.ru.

Песня La Bicicleta в исполнении Шакиры и Карлоса Вивеса набрала на Youtube более миллиарда трехсот миллионов просмотров.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья