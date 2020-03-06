Испания: суд Жироны добивается расследован в отношении Пучдемона

Пятница, 06 Март 2020 Испания Испания

Испания: суд Жироны добивается расследован в отношении Пучдемона

Суд Жироны направил запрос в Верховный суд страны с требованием начать расследование в отношении Карлеса Пучдемона по делу о мошенничестве.

"Суд первой инстанции... Жироны направил в Верховный суд обоснованное заявление, в котором просит провести расследование в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона за такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и подделка документов... в период, когда он занимал должность мэра города", - пишет агентство.

Сам политик ответил в Twitter, что этот вопрос уже обсуждался в прошлом году, и его адвокат предложил суду добровольное заявление, однако дело не получило развитие, пишет noticia.ru.

Верховный суд Испании ранее вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.

После этого член Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, а также трех бывших членов каталонского правительства в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств.

Пучдемон, а также трое бывших членов его правительства, уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)