Испания: суд Жироны добивается расследован в отношении Пучдемона

"Суд первой инстанции... Жироны направил в Верховный суд обоснованное заявление, в котором просит провести расследование в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона за такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и подделка документов... в период, когда он занимал должность мэра города", - пишет агентство.

Сам политик ответил в Twitter, что этот вопрос уже обсуждался в прошлом году, и его адвокат предложил суду добровольное заявление, однако дело не получило развитие, пишет noticia.ru.

Верховный суд Испании ранее вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.

После этого член Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, а также трех бывших членов каталонского правительства в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Пучдемону в Испании предъявлены обвинения в мятеже и растрате государственных средств.

Пучдемон, а также трое бывших членов его правительства, уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года.