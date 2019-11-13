Испания: суперяхта соучредителя Microsoft пришвартовалась в Малаге

Суперяхта Octopus оценивается в 300 млн евро. Она считается одной из самых больших в мире. На ней предприниматель совершал исследовательские экспедиции.

Яхта оборудована двумя подводными лодками, с которых были сделаны подводные археологические открытия. После смерти миллиардера судно продолжило исследовательскую деятельность, пишет noticia.ru.