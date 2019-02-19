Испания: священника посадили в тюрьму

Главу церковного прихода Багены и других общин Теруэля Луиса Фернандо Ньето приговорили к тюремному заключению за то, что он находился за рулём автомобиля в нетрезвом виде и без прав.

Как сообщает Heraldo de Aragón, церковной службе коммуникаций было поручено распространить информацию о случившемся среди всех приходов, управлением которых занимался Фернандо Ньето. Епископ Теруэля Антонио Гомес Кантеро принял решение отстранить священнослужителя от исполнения обязанностей и уже назначил нового главу прихода, пишет noticia.ru.

В понедельник, 11 февраля, Гражданская гвардия задержала священника в муниципалитете Бурбагена. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против безопасности дорожного движения: управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и отсутствии действующего водительского удостоверения.