Испания: таксистов Марбельи оденут в униформу

Об этом сообщили на этой неделе муниципальные власти.

Форма будет включать рубашку или поло белого цвета, брюки или юбку темно-синего цвета, жилет или пиджак такого же цвета, а также обувь и аксессуары, в том числе галстук, темно-синего или черного цвета. К тому же, на форме должен будет присутствовать логотип Taxi, Ayuntamiento de Marbella. Он должен служить гарантией качества, а также улучшить имидж такси, пишет noticia.ru.

Решение было принято на заседании местной администрации. Соответствующая договоренность с ассоциациями, представляющими сектор такси, была достигнута в январе, пишет noticia.ru.

Водителям дадут три месяца на подготовку к введению новых правил. После вступления регламента в силу отсутствие униформы может расцениваться как нарушение, которое может повлечь за собой штраф в размере от 270 до 1380 евро.