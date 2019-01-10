Испания: таксисты Барселоны грозят новой забастовкой

Четверг, 10 Январь 2019 Испания Испания

Испания: таксисты Барселоны грозят новой забастовкой

Таксисты Барселоны намерены начать в ближайшее время новую бессрочную забастовку, которая должна стать еще более масштабной, чем прошлым летом.

Представители профессиональных объединений требуют от каталонского правительства установить определенные правила для компаний Uber и Cabify, которые предоставляют услуги по аренде автомобилей с водителем. Среди таких условий они называют предварительный заказ машины не менее чем за 12 часов, а также заезд на базу в промежутке между заказами. Это, по мнению таксистов, позволит избежать несправедливой конкуренции сектора такси и компаниями VTC, которые фактически работают как обычные службы такси, пишет noticia.ru.

В профсоюзах отмечают, что недавно вопрос был официально передан в ведение региональных властей, что позволяет женералитату незамедлительно принять соответствующие меры. Представители работников подчеркивают, что на данном этапе речь идет исключительно о политическом решении.

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