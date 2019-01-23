Испания: таксисты Барселоны грозятся перекрыть границу с Францией

Среда, 23 Январь 2019 Испания Испания

Испания: таксисты Барселоны грозятся перекрыть границу с Францией

Таксисты Барселоны угрожают провести в субботу акцию протеста вместе с французским движением «желтых жилетов» и перекрыть границу с Францией.

В Барселоне забастовка такси продолжается уже пять дней, в Мадриде – два. Конфликт с властями связан с вопросами регулирования сектора аренды автомобилей с водителем (VTC), пишет noticia.ru.

Как отметили протестующие во время акций в Барселоне, таксисты и «желтые жилеты» наладили прочную связь и намерены вывести конфликт на международный уровень. Инициатива предположительно принадлежит организации Élite Taxi, которая поддерживает контакты с Тулузой, Марселем и Парижем.

В Барселоне автомобили такси перекрыли проспект Гран-Виа-де-лес-Кортс-Каталанс, в то время как машины таких компаний как Uber и Cabify заблокировали движение на проспекте Диагональ в обоих направлениях.

Из-за протестных акций были изменены маршруты движения автобусов, которые курсируют в этом районе.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья