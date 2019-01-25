Испания: таксисты Барселоны прекратили забастовку

Решение прекратить забастовку было принято путем голосования, которое состоялось днем ранее на площади Каталонии. Свое мнение выразили около 4700 водителей, 2508 из которых проголосовали за прекращение акции, пишет noticia.ru.

Цель забастовки заключалась в том, чтобы оказать давление на Департамент по территории и устойчивости по вопросам, связанным с регулированием деятельности компаний Uber и Cabify, которые работают на основании лицензии VTC (аренда автомобиля с водителем).

Мэр Барселоны Ада Колау пообещала принять меры и ввести обязательное требование о предварительном заказе автомобилей VTC. Это правило может распространиться на 36 муниципалитетов Каталонии.