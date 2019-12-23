Испания: таксисты бесплатно возят пенсионеров по предновогоднему Мадриду

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: таксисты бесплатно возят пенсионеров по предновогоднему Мадриду

Таксисты Мадрида присоединились к акции Taxi Luz, которая помогает пожилым людям побывать в самых праздничных местах испанской столицы.

Пассажирами становятся совсем пожилые люди, которые с трудом передвигаются и очень редко покидают пределы собственной квартиры или дома престарелых. Теперь они могут совершенно бесплатно прокатиться по центру Мадрида, посмотреть на праздничную иллюминацию на площади Пласа Майор и главных улицах города, пишет noticia.ru.

Впрочем, не обошлось без критики. Акции Taxi Luz уже три года. И в этот раз мэрия объявила о ней как о собственном проекте. Однако сами таксисты говорят, что это не правда: они не получают никакой поддержки от городских властей и возят бесплатно пенсионеров исключительно по собственной инициативе на добровольных началах. Впрочем, представляющая интересы таксистов Мадрида Лаура Кастильо призвала их не останавливаться. «В прошлом году в акции участвовали 120 машин, а теперь их должно быть 300», - заявила она.

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