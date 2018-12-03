Испания: таксисты Мадрида будут протестовать 9 января

Она пройдет 9 января с целью потребовать от регионального правительства действий по регулированию услуги аренды автомобиля с водителем (VTC), которую предоставляют такие платформы как Uber и Cabify.

Организатором «марша» такси выступают Fedetaxi, Мадридская ассоциация такси и Ассоциация автотакси Мадрида. На этот раз в протестах примут участие организации, которые остались в стороне от предыдущей акции 26 ноября, которая была организована Élite Taxi и платформой Caracol, пишет noticia.ru.

Организаторы надеются, что к протестам присоединятся и другие регионы, где наблюдается бездействие властей после принятия Королевского декрета, регулирующего деятельность компаний VTC.

Демонстрация начнется 9 января в 11:00. «Марш» стартует на улице Оренсе у здания Генеральной транспортной дирекции Мадридского сообщества, и завершится на улице Маудес, где расположен Совет по транспорту.

Столица Испании в настоящее время лидирует по количеству автомобилей VTC в Испании. По состоянию на конец октября, в городе было зарегистрировано 6256 таких машин. Таким образом, на один автомобиль VTC приходится 2-3 обычных такси.