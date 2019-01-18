Испания: таксисты Мадрида проголосовали за забастовку

Пятница, 18 Январь 2019 Испания Испания

Испания: таксисты Мадрида проголосовали за забастовку

Таксисты Мадрида объявили бессрочную забастовку, которая начнется в 06:00 в понедельник, 21 января.

С помощью этой акции они намерены потребовать от региональных властей «незамедлительного» принятия мер по регулированию сектора перевозок, работающего на основе лицензии VTC (аренда автомобилей с водителем), к которому относятся такие компании как Uber и Cabify.

Забастовка стартует накануне открытия ежегодной международной выставки туризма Fitur, которая будет проходить в Мадриде 23-27 января. В то же время, в службах такси обещают установить минимальный уровень предоставления услуг на время акции.

Решение о проведении забастовки было принято в результате всеобщего голосования, состоявшегося на этой неделе. За приостановку работы отдали свои голоса 95% таксистов. В «референдуме» приняли участие 8,5 тысяч водителей такси, что составляет более 50% от их общего числа в испанской столице, пишет noticia.ru.

В Ассоциации такси Мадрида отметили, что к сложившейся ситуации привело бездействие администрации и у такси «не осталось другого выхода». По словам представителей объединения, в настоящее время в испанской столице больше автомобилей VTC, чем обычных такси.

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