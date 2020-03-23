Испания: таксисты в Барселоне перестали брать деньги с медработников

Понедельник, 23 Март 2020 Испания Испания

Испания: таксисты в Барселоне перестали брать деньги с медработников

Медицинские работники теперь могут бесплатно передвигаться на такси по Барселоне.

Инициатива принадлежит пакистанской диаспоре в каталонской столице. Однако очень быстро идею подхватили и другие водители. Для таксистов-альтруистов была создана специальная группа в WhatsApp, в которую уже вступили более 100 водителей разных национальностей.

«Медицинский персонал тяжело трудится, чтобы остановить пандемию коронавируса. И мы подумали, что могли бы помочь им, предоставив возможность бесплатно добираться из дома на работу и обратно», - рассказывает Асим Гордаль, уроженец Пакистана, который уже 17 лет работает таксистом в Каталонии, пишет noticia.ru.

Он говорит, что многие медработники предлагают оплатить хотя бы бензин, но таксисты обычно отказываются. «Сектор такси проявляет солидарность. Мы публичный сервис и хотим помогать — как делали это во время терактов на Рамбле», - отмечает Асим.

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