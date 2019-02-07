Испания: таксисты возобновили работу в Мадриде

Четверг, 07 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: таксисты возобновили работу в Мадриде

Продолжавшаяся с 21 января забастовка мадридских таксистов приостановлена.

Водители возобновили работу после голосования, которое накануне провел профсоюз. Чуть больше половины - 54% - таксистов решили, что пора и поработать.

Впрочем, глава профсоюза Хулио Сана заявил, что победа все равно будет за ними.

Напомним, столичные таксисты пытаются вытеснить с рынка своих конкурентов, работающих через платформы Uber и Cabify. Их барселонские коллеги добились большего. После ряда ужесточений, принятых каталонскими властями под давлением таксистов, Uber и Cabify покинули Барселону, пишет noticia.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья