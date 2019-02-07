Испания: таксисты возобновили работу в Мадриде

Водители возобновили работу после голосования, которое накануне провел профсоюз. Чуть больше половины - 54% - таксистов решили, что пора и поработать.

Впрочем, глава профсоюза Хулио Сана заявил, что победа все равно будет за ними.

Напомним, столичные таксисты пытаются вытеснить с рынка своих конкурентов, работающих через платформы Uber и Cabify. Их барселонские коллеги добились большего. После ряда ужесточений, принятых каталонскими властями под давлением таксистов, Uber и Cabify покинули Барселону, пишет noticia.ru.