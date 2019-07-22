Испания: танцевальный фестиваль прошел в лесу

Роберто Оливан, известный хореограф и танцор, исполнил свой танец в одном из лесов, пострадавших несколько недель назад во время сильного пожара: около 6000 гектаров деревьев и посевов. С тех пор как все соседние населенные пункты участвуют в сборе денег, чтобы восстановить территорию леса, хореограф реализовал свою идею записать видеоклип, чтобы привлечь внимание к благотворительной акции. Хореограф родился в городке Тортоса в Каталонии, соседствующей с населенным пунктом Дельтебре, где решил организовать танцевальный фестиваль. Время показало, что творческий проект привел к тому, что 11 000 жителей полюбили современное танцевальное искусство и с нетерпением ждут мероприятий каждый год. К фестивалю подключаются международные артисты и танцоры, а сам он получил приз как лучший фестиваль года, присуждаемый Европейской ассоциацией фестивалей, пишет espanarusa.com.

Deltebre Dansa отличается не только креативными шоу, которые готовят его участники в разных пространствах населенного пункта, но и возможностью обучения. Танцоры со всего мира соревнуются за то, чтобы быть выбранными в качестве учеников семинаров, которые каждый день проводят престижные хореографы. «На самом деле, фестиваль родился из нескольких учебных мастер-классов. Постепенно, благодаря вкладу именитых преподавателей, проект развивался и стал представлять собственные танцевальные шоу-программы», – объясняет Оливан. Невероятная природа этих мест способствует привлекательности этого фестиваля. Соединение искусства и природы остается ключевым аспектом мероприятий. В этом году было представлено несколько красочных шоу под открытым небом в уникальных ландшафтах дельты реки Эбро и среди леса, пострадавшего от пожаров.

Еще одним большим достижением фестиваля является интерес к танцу, который удалось пробудить среди жителей всего региона. В этом году более полусотни жителей Дельтебре вышли на сцену большого центрального шатра фестиваля, установленного у реки, чтобы представить собственное шоу, которое они вместе создали после недели работы с хореографом Эриком Хименесом. Дети, молодежь, мужчины и женщины всех возрастов и даже люди с ограниченными возможностями танцевали без комплексов перед своими соседями, вдохновляя и вдохновляясь.