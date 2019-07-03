Испания: театр Abadía в Мадриде собирает молодых артистов со всего мира

Мы превращаем наш театр в дом, чьи двери открыты современным артистам и направлениям. При этом он остается театром традиций», – поделился с публикой новый директор театра Карлос Аладро. Он пояснил, что в программе нового сезона будут представлены 15 основных спектаклей, в которых каждый сможет почувствовать те самые изменения. К труппе уже присоединились аргентинцы Клаудио Толкачир и Маурисио Картун. Также разыскиваются другие талантливые ребята со всего мира, которые бы хотели вместе создавать спектакли нового поколения. Теперь каждый артист является полноправным создателем новых спектаклей вместе с режиссером, внося вклад в налаживание связей с молодыми зрителями. Директор подчеркивает, что молодежь лояльнее воспринимает творчество, когда видит на сцене своих ровесников с похожим мировоззрением, пишет espanarusa.com.

Карлос Аладро акцентирует внимание на том, что многие молодые творческие коллективы испытывают трудности с самореализацией. В театре готовы поддержать их и дать возможность реализовать креативные, порой инновационные идеи. Эта концепция привлекла уже несколько иностранных артистов, которые готовятся представить свое видение нового театра через постановки, завораживающие зрителей и заставляющие задуматься. Среди них аргентинец Маурисио Картун со спектаклем Terrenal, pequeño misterio ácrata, труппа португальского театра Teatro Nacional São João с постановкой Bella figura. Еще один аргентинец Клаудио Толкачир представит философскую постановку Próximo, созданную совместно с участниками мадридского фестиваля Festival de Otoño.

Кроме того театр готовится к очередному грандиозному фестивалю Be Festival, который стремится познакомить зрителей по всей Европе с современным языком искусства через театральные постановки, танец, цирковые представления, музыку и изобразительное искусство. Фестиваль стирает границы между языками и художественными дисциплинами, объединяя талантливую молодежь. Фестиваль с участниками из разных стран будет гастролировать по Европе, а в октябре он развернется в театре Abadía, представляя зрителям спектакли из Швеции, Англии и Франции. Кроме того, здесь будут проводиться бесплатные мастер-классы и встречи с режиссерами.

Действующий советник по культуре, туризму и спорту Сообщества Мадрид Хайме де лос Сантос поблагодарил руководство театра за активные действия по привлечению интереса со стороны молодежи и развитию театрального искусства в столице с участием иностранных артистов. «Изменения и сотрудничество очень важны, поэтому для меня большая честь быть частью этой команды людей, которые делают Мадрид творческим пространством без границ», – сказал он.

В новом сезоне ожидается введение политики доступных цен, чтобы привлечь новых зрителей в возрасте от 30 до 40 лет и заинтересовать их. Таким образом, цены на билеты будут снижены на 20% и будут варьироваться от 10 до 19 евро. Зрители в возрасте до 26 лет, инвалиды, безработные, многодетные семьи могут приобрести билеты за 5-7 евро.