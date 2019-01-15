Испания: театр будет получать энергию из аплодисментов

Вторник, 15 Январь 2019 Испания Испания

Испания: театр будет получать энергию из аплодисментов

Мадридский театр Gran Vía является первым театром в Испании, способным обрабатывать энергию, генерируемую публикой.

В прошлый четверг театр был переименован в EDP Gran Vía.

Энергетическая компания EDP, которая возьмет шефство над театром на следующие три года, будет собирать и преобразовывать в электрический ток «энергию зала», чтобы впоследствии безвозмездно направлять ее на нужды учреждений и проектов солидарности.

Все создаваемые публикой звуки (аплодисменты, приветствия и смех) будут улавливаться и отправляться в специальный акустический сборник, который собирает и регистрирует все звуковые колебания во время представлений. В конце постановки весь обработанный шум пересчитывается в киловатт-часы, пишет espanarusa.com.

Микрофоны не будут улавливать шумы, которые воспроизводятся по ходу представления актерами, поскольку будут направлены на центральную часть партера. Данные о собранной энергии будут публиковаться на страницах театра в социальных сетях. Также на одном из экранов театра появится счетчик киловатт-часов, генерируемых после каждого шоу, и на нем же будет отображаться список представлений, собравших максимальное количество энергии.

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