Испания: театр в метро Мадрида

Клоун заходит в вагон и кричит: «Это метро?». Некоторые люди смотрят на него с любопытством и включаются в игру, другие же продолжают смотреть в экраны своих мобильных телефонов. Бро, Бру и Бри общаются друг с другом и пассажирами, шутят, смеются, обижаются и благодарят. Три молодых артиста в 7 вечера садятся на поезд линии 5 в метро Мадрида, разворачивая в течение трех остановок небольшой спектакль, в котором принимают участие и пассажиры. Таким образом молодые студенты из труппы La Familia Colibrí, которые еще продолжают изучать театральное искусство, зарабатывают на жизнь и практикуют свои актерские навыки.

За красными носами и красочной одеждой скрываются Луис Санчес, Бру Сантана и Алехандра Гомес. Они вот уже в течение года развлекают пассажиров короткими театральными постановками, сюжет которых взят из обычной жизни путешественников. Персонажи: Алехандра – мама семейства, а Луис и Бру – ее двое детей. Сценарий: они только что прибыли из небольшой деревни. Город кажется им очень большим, и они действуют так, как будто видят метро впервые в жизни. Их занавес: закрывающиеся двери вагона, пишет espanarusa.com.

Луис Санчес видит в своей работе социальную миссию, напоминающую людям о взаимопомощи. «Это сложно, потому что реальность в метро пропитана безразличием. Люди отчуждаются, застревая в своей рутине и своих проблемах», - объясняет он. Но пассажиры обычно благодарны за эти пару минут веселья и необычного общения по дороге домой после напряженного рабочего дня. Артисты рассказывают, что много людей подходит к ним со словами благодарности и вопросами о следующем импровизированном спектакле. Алехандра Гомес говорит, что для нее самый эмоциональный момент – когда пассажиры аплодируют. Для них это еще более эмоционально, чем на сцене в театре, потому что там это обязательный элемент.

История их творческого сотрудничества началась год назад с идеи Луиса, которую поддержал Бру. Так они купили костюмы и впервые спустились в метро в статусе актеров. Вскоре к ним присоединилась Алехандра, которая училась вместе с Луисом в театральной школе Nouveau Colombier. «Эта идея возникла в моей голове неожиданно из-за необходимости выразить себя», - рассказывает Луис. Все трое видят театральное искусство, как инструмент для освещения актуальных тем и дальнейших преобразований, путем взаимодействия со зрителем и творческого диалога. Они акцентируют внимание на том, что не выходят в костюмах на импровизированную сцену, чтобы показать себя, а пытаются сказать, что они здесь, чтобы вместе со всеми проживать новый опыт.

Все три актера видят свое будущее в постоянных творческих экспериментах: импровизации, театре жестов и новых театральных направлениях. «Для меня эта работа идеальна, потому что это единственная работа, во время которой я забываю обо всем на свете и эмоционально очищаюсь», - делится своими эмоциями Алехандра. В течение десяти минут пока поезд проезжает три остановки, актеры проживают огромную палитру эмоций: радость, печаль, злость, гнев, любовь, благодарность. Когда они заканчивают свой импровизированный спектакль и выпрыгивают из вагона, их накрывает волной огромной радости и вдохновения, что побуждает актеров продолжать свое творчество и на следующий день, вдохновляя жителей столицы. Пожелаем талантливым ребятам удачи и улыбнемся вместе с ними!