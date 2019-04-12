Испания: театрализованные ужины на горе Монсеррат

Создатели книжного магазина детективов и триллеров Som Negra организуют театрализованные ужины в ресторане Vinya Nova Collbató, расположенном у подножья горы Монсеррат в окружении удивительно красивой природы. Пьеса «Две стороны правды» написана Сусанной Эрнандес специально для этого творческого проекта.

Действие происходит во время Второй мировой войны в старом доме, где было сделано удивительное научное открытие: придумана таблетка, которая позволяет потерять память. Участники ужина в ресторане превращаются не в простых наблюдателей, а в активных участников событий прошлого. Атмосферу, будоражащую воображение, создают детали столовой XIX века, свечи, камин и темные горные силуэты. Перед подачей второго блюда хозяева знакомят гостей с запутанной историей и оставляют решать задачу во время дегустации нового блюда. Каждый из участников может выбирать собственные способы решения или объединиться с другими гостями. Тайна должна быть разгадана к моменту подачи десерта, пишет espanarusa.com.

Мигель Анхель Диас, один из основателей проекта, рассказывает, что главной целью мероприятия является эффект неожиданности и интрига, возникающая с самой первой секунды. Каждый пытается понять, кто же из гостей реальный персонаж, а кто играет роль. Ресторан, расположенный на склоне горы Монсеррат, к которому можно добраться по сельской дороге, идущей среди оливковых деревьев, идеально подошел для реализации театральной постановки с элементами детектива. Прибывая на место в сумерках, гости уже предвкушают нечто таинственное, а после окончания ужина еще долго размышляют о своем опыте. Организаторы рассказывают, что сюда приезжают любители детективов и те, кто хочет совместить гастрономию и искусство. Som Negra при участии талантливых авторов и артистов планирует расширить репертуар, сделав его интересным для широкой публики.

Театральное представление проводится для публики, состоящей из 20 человек. Есть возможность арендовать помещение для празднования дня рождения. В рамках театрального ужина ресторан предлагает лучшие блюда каталонской кухни в сочетании с местными винами. Расписание мероприятий необходимо уточнять на сайте книжного магазина Som Negra.