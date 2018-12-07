Испания: Telefónica начнет транслировать Netflix

Теперь список телеканалов, предлагаемых ею испанским пользователям, будет включать знаменитый американский Netflix.

Оператор планирует начать транслирование со следующей недели. Netflix будет интегрирован в платный телевизионный пакет Movistar+.

Далее оператор планирует включить Netflix в предложения Movistar Fusión и другие. Запуск инициативы совпадет с началом предрождественской кампании – самого «жаркого» периода года. Таким образом Telefónica планирует придать дополнительный стимул своему бизнесу и увеличить продажи, пишет espanarusa.com.

Запуск нового канала был широко анонсирован: Telefónica организовала масштабную рекламную кампанию.

Telefónica и Netflix долгое время соперничали, однако в мае этого года им удалось заключить альянс, который стал историческим. По условиям соглашения, оператор связи будет транслировать содержание американского поставщика фильмов и сериалов на своих теле- и видеоплатформах в Европе и Латинской Америке.