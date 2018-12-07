Испания: Telefónica начнет транслировать Netflix
Компания Telefónica представила один из самых ожидаемых коммерческих проектов года.
Теперь список телеканалов, предлагаемых ею испанским пользователям, будет включать знаменитый американский Netflix.
Оператор планирует начать транслирование со следующей недели. Netflix будет интегрирован в платный телевизионный пакет Movistar+.
Далее оператор планирует включить Netflix в предложения Movistar Fusión и другие. Запуск инициативы совпадет с началом предрождественской кампании – самого «жаркого» периода года. Таким образом Telefónica планирует придать дополнительный стимул своему бизнесу и увеличить продажи, пишет espanarusa.com.
Запуск нового канала был широко анонсирован: Telefónica организовала масштабную рекламную кампанию.
Telefónica и Netflix долгое время соперничали, однако в мае этого года им удалось заключить альянс, который стал историческим. По условиям соглашения, оператор связи будет транслировать содержание американского поставщика фильмов и сериалов на своих теле- и видеоплатформах в Европе и Латинской Америке.